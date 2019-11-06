В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на парламентских слушаниях о безопасности журналистов.

По его словам, в законодательство планируют ввести понятие "манипулирование общественным мнением" и его критерии.

Кроме того, Бородянский отметил, что за совершение манипулирования общественным сознанием и заказ такого манипулирования могут ввести как административную, так и уголовную ответственность.

"В последнее время у меня происходит немало дискуссий о свободе слова и грани между ее защитой и манипуляциями. Да, мы понимаем и знаем, что эта грань очень тонкая, и я понимаю, что важнейшая задача государства - выстроить этот баланс между защитой своего информационного пространства и защитой свободы слова. Именно поэтому защита журналистов и ответственность за искажение общественного мнения - это неразрывные части", - сказал Бородянский.

В то же время он подчеркнул, что в первую очередь власть должна обеспечить защиту журналистов и гарантировать условия, при которых они могут честно и профессионально выполнять свою работу.

Министр также считает, что должна быть усилена ответственность за обнародование данных журналистов. Соответствующие изменения, по его словам, планируют внести в законодательство.

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