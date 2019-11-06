Количество небоевых потерь личного состава оккупантов на Донбассе возросло, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, с начала ноября выросла интенсивность проведения врагом инженерных работ, в т.ч. по минированию местности вдоль линии соприкосновения включая "серую зону".

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Наряду с этим увеличилось количество небоевых потерь личного состава оккупантов. Так, 1 ноября военнослужащий одного из подразделений 1 АК получил тяжелые ранения в результате неосторожного обращения с противопехотной миной при ее установке. Командование противника принимает меры по сокрытию указанного инцидента.