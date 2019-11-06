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06.11.19 13:00

Количество небоевых потерь личного состава оккупантов на Донбассе возросло, - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об активизации командованием российско-оккупационных войск мероприятий по инженерно-фортификационному оборудованию передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Количество небоевых потерь личного состава оккупантов на Донбассе возросло, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, с начала ноября выросла интенсивность проведения врагом инженерных работ, в т.ч. по минированию местности вдоль линии соприкосновения включая "серую зону".

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Наряду с этим увеличилось количество небоевых потерь личного состава оккупантов. Так, 1 ноября военнослужащий одного из подразделений 1 АК получил тяжелые ранения в результате неосторожного обращения с противопехотной миной при ее установке. Командование противника принимает меры по сокрытию указанного инцидента.

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