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06.11.19 13:36

Для привлечения к ответственности причастных к преступлениям против журналистов нет политической воли, - Сущенко

Для эффективного расследования преступлений против журналистов нет политической воли.

сущенко

Такое мнение 6 ноября выразил журналист, бывший политзаключенный Роман Сущенко с трибуны Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Неоспоримым фактом остается отсутствие политической воли должным образом расследовать и привлекать к ответственности лиц, которые совершили преступления против журналистов. Сегодня Украина в условиях конфликта не имеет возможности эффективно расследовать такие преступления и привлекать преступников к ответственности на неконтролируемых территориях", – сказал он.

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Сущенко считает, что нужно создать новые механизмы для привлечения к ответственности за такие действия представителей авторитарных режимов, "в том числе путем введения санкций".

Он также призвал народных депутатов Украины усилить уголовную ответственность за преступления, связанные с расследованиями журналистов.

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