"Футбол стал большой политикой", - защитник российского "Зенита" Ракицкий заявил о завершении карьеры в сборной Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом футболист сообщил в своем Instagram.

"10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?" - говорится в сообщении.

30-летний футболист выступал за сборную Украины по футболу с 2009 года. С 2006 по 2019 год Ракицкий играл за донецкий "Шахтер".

Напомним, 28 января 2019 года стало известно, что украинский футболист перешел в питерский "Зенит".

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