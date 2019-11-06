В ГПУ могут создать подразделение для расследования преступлений против журналистов, - нардеп Ткаченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом на парламентских слушаниях о безопасности журналистов заявил депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

"Преступления против журналистов, поскольку это "четвертая власть", должны рассматриваться отдельно. По крайней мере, на уровне генерального прокурора Рябошапки мы обсуждали вопрос создания специального прокурорского подразделения, которое будет расследовать дела против журналистов, на уровне министра внутренних дел Авакова - создание специальных следственных групп", - сказал Ткаченко.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Украины готово публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов.

Также министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в Украине планируют усилить ответственность журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.

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