Призываем упростить процедуру доступа в оккупированный Крым для иностранных журналистов, - глава Центра прав человека Печончик

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Обращаемся с призывом упростить процедуру доступа в Крым для иностранных журналистов и правозащитников, потому что сейчас она слишком бюрократизирована", - сказала Печончик во время парламентского слушания "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения".

Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в оккупированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.

Кроме того, иностранным журналистам для работы в оккупированном Крыму необходимо получить разрешение в Министерстве информационной политики Украины. По состоянию на 2017 год, украинское ведомство согласовало въезд на территорию полуострова около 70 иностранных журналистов.

При этом Министерство иностранных дел России также аккредитовывает иностранных журналистов для работы в оккупированном Крыму.

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