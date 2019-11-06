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06.11.19 14:43

В Украине подтвержден 21 случай заболевания дифтерией, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что по состоянию на 4 ноября в Украине подтвердили 21 диагноз "дифтерия".

дифтерия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на 4 ноября 2019 подтвержден 21 диагноз "дифтерия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за предыдущие 9 лет, с 2010 по 2018 год, всего зарегистрировано 56 случаев заболевания дифтерией.

"Другие случаи дифтерии, о которых в СМИ распространяется информация, на сегодня лабораторно не подтверждены", - заявили в Минздраве.

Минздрав Украины отмечает, что вакцинация от дифтерии позволяет защитить себя и близких от тяжелых последствий болезни.

Напомним, ранее генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита сообщил, что с начала года в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 - в октябре.

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