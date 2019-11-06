Более 10 тысяч киевлян заболели гриппом и ОРВИ, - КГГА

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По его словам, в столице за 44-ю неделю 2019 года зарегистрировано 10 292 больных гриппом и ОРВИ. Интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, и дополнительных мер принимать не нужно.

"В структуре заболеваемости дети составляют 63,8%, а на предыдущей неделе - 65,7%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 17,2%: 2511 случаев, составляет 24,4% от общего количества заболевших детей и 32,8% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью ", - рассказал Николай Поворозник.

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Он отметил, что в медицинские учреждения за 44-ю неделю госпитализированы 161 человек, из них 141 - ребенок.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 22870 человек", - добавил Николай Поворозник.