Они обещали меня опустить, деваться некуда было, - расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник армии РФ Шамсутдинов

Об этом он заявил в показаниях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "База".

"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?" - пояснил Шамсутдинов.

По словам солдата, над ним издевались с самого начала срочной службы.

"Все началось сразу, как только я пришел. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей. Что еще отбирали? Деньги...", - говорит он.

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Срочник не пытался жаловаться кому-либо на неуставные отношения.

"Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?" - спрашивает Шамсутдинов.

"Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чем. К остальным у меня жалости нет никакой. А эти — парни с одного со мной призыва..." - добавил он.

Напомним, 25 октября в воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье (РФ) солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов вечером при разряжании оружия присоединил магазин к автомату и открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек были убиты, еще двое ранены.