Начато служебное расследование по факту возможной утери уголовных материалов по делам Майдана, - ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"По согласованию генерального прокурора приказом руководителя Генеральной инспекции от 5 ноября 2019 начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года. Соответствующая информация была распространена средствами массовой информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ГПУ создали инвентаризационную комиссию, которая с 11 ноября начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления Трубы о временном приостановлении расследования дел Майдана не имеет ничего общего с требованиями потерпевших, - Закревская