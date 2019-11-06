Депутаты создали мониторинговую миссию Верховной Рады в зоне ООС

Об этом на брифинге членов Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по результатам визита в Золотое сообщила заместитель председателя комитета, народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В рамках инициативы Комитета повопросам нацбезопасности, обороны и разведки была создана постоянная мониторинговая миссия парламентского контроля для того, чтобы знать, что и как происходит в зоне проведения операции Объединенных сил. В частности, по вопросу по разведению сил и средств", - сказала Безуглая .

Она подчеркнула, что эта миссия постоянная и будет осуществлять мониторинг ситуации на Донбассе. "Наша роль - это роль посредников между населением, военными, органами исполнительной власти, чтобы знать что происходит, как происходит и помогать", - отметила нардеп.

Также смотрите: "Д..не поїхало в турне": Ирина Геращенко высмеяла "слуг народа", "напяливших" на себя в зоне разведения бронежилеты и каски. ФОТОрепортаж

Депутат также рассказала, что во вторник, 5 ноября, в рамках этой мониторинговой миссии члены комитета посетили поселок Золотое. Там депутаты пообщались с командованием, с военными, местным населением, волонтерами.

Безуглая также отметила, что ситуация с оказанием медицинской помощи местному населению в районах разведения улучшилась. В планах - организация фельдшерско-акушерского пункта. Она добавила, что военно-медицинское управление способно в экстренных ситуациях помочь местному населению.

Также читайте: МИД Украины выразил протест в связи с незаконным визитом депутата Госдумы РФ Журавлева на оккупированную Луганщину