Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.11.19 16:03

Мобильные группы по противодействию домашнему насилию вынесли 1200 срочных запретительных предписаний за полтора месяца, - глава Нацполиции Клименко

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что только в этом году в полицию обратились более 100 тыс. человек, которые подвергались домашнему насилию, из них 1400 - это дети.

насилие,домашнее

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"37 мобильных групп в течение полутора месяцев совершили 7 000 выездов на сообщения о фактах домашнего насилия, составили 2 000 административных протоколов, провели 3 000 превентивных мероприятий и вынесли 1 200 срочных запретительных предписаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующем году запланировано ввести в действие такие мобильные патрули во всех городах, которые имеют население более 50 тыс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ взяла под контроль ход расследования вероятного насилия над детьми в приюте "Свитанок" в Одессе

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100