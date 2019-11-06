Мобильные группы по противодействию домашнему насилию вынесли 1200 срочных запретительных предписаний за полтора месяца, - глава Нацполиции Клименко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"37 мобильных групп в течение полутора месяцев совершили 7 000 выездов на сообщения о фактах домашнего насилия, составили 2 000 административных протоколов, провели 3 000 превентивных мероприятий и вынесли 1 200 срочных запретительных предписаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующем году запланировано ввести в действие такие мобильные патрули во всех городах, которые имеют население более 50 тыс.

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