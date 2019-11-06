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06.11.19 16:04

Кабмин принял решение о покупке автомобилей для обеспечения офицеров местных громад, - Гончарук

В следующем, 2020 году, в Украине должен заработать проект "Полицейский офицер громады".

Кабмин принял решение о покупке автомобилей для обеспечения офицеров местных громад, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге после заседания Кабмина, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

На заседании Кабмина принято решение о покупке автомобилей для обеспечения офицеров местных громад.

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Премьер-министр подчеркнул, что реформа децентрализации продолжается, и он рассчитывает, что в следующем году будет завершен процесс создания местных громад.

"Мы считаем, что в следующем году вся территория Украины будет распределена и будет состоять из состоятельных громад. В каждой из них должен быть свой офицер", - сказал Гончарук.

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