ЕС будет оценивать украинские энергозаконопроекты на совместимость с правом ЕС, - Минэкоэнерго

Как говорится в сообщении Минэкоэнерго в среду, такая договоренность была достигнута на встрече вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем в Брюсселе 5 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Согласно релизу, стороны также договорились о дальнейшей имплементации обновленного "энергетического" приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС, что должно приблизить Украину к интеграции рынков газа и электроэнергии.

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"Европейская сторона также заявила, что будет поддерживать Украину в трехсторонних переговорах по транспортировке газа, реформировании сектора энергетики и экологии и реформе объединенного Минэкоэнерго", – отмечается в сообщении.