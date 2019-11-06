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06.11.19 16:59

"Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ "Слава Украине!", - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко начал поездку на Восток со встречи с воспитанниками Военного лицея в Кременной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на страницу политика в Facebook.

"Военный лицей в Кременной - действительно историческое учебное заведение. Именно здесь, на этом плацу, впервые в истории ВСУ прозвучало воинское приветствие: "Слава Украине!". И ответ был: "Героям Слава!". Именно это место стало символом возрожденной Украины. Здесь под надписью "Слава Украине!" приходят фотографироваться молодожены. Сегодня я обратился к воспитанникам лицея. Вы, несомненно, сделали правильный выбор и теперь имеете высокую честь защищать украинское государство. Свою безопасность украинский народ доверил именно вам. И я уверен, вы оправдаете это доверие!" - отметил Порошенко.

Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ Слава Украине!, - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной 01
Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ Слава Украине!, - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной 02
Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ Слава Украине!, - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной 03
Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ Слава Украине!, - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной 04
Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ Слава Украине!, - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной 05

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