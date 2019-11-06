Я сделаю все необходимое, чтобы все союзники по НАТО продолжали оказывать поддержку Украине, - Столтенберг

"Я не буду касаться процессов, которые идут в Конгрессе США. А что я сделаю - предприму все необходимое, чтобы все союзники по НАТО продолжали оказывать поддержку Украине, и это именно то, что они делают сейчас", - сказал Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Мы действительно наращиваем усилия после агрессивных действий против украинских кораблей в Черном море. Союзники по НАТО, включая США, каждый день доказывают, что они солидарно оказывают поддержку Украине", - отметил он.

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24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.