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06.11.19 17:06

К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус

Объемы угля на складах превысили прошлогодние при том, что еще в начале сентября угля было только 50% от запасов на аналогичную дату прошлого года.

К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус

Об этом написал на своей странице в Facebook председатель энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня первый день, когда объемы угля на складах превышают прошлогодние. На складах ТЭС 1,99 млн тонн или 101,7% от прошлогодних", - написал он.

В начале сентября было накоплено только 50% от запасов угля на аналогичную дату прошлого года, отметил Герус.

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"К зиме готовы. Несмотря на желание некоторых "доброжелателей". Хочется, чтобы из достижений чиновников навсегда исчезло это "мы прошли зиму". Ну и чтобы исчезли шантажи накануне зимы", - добавил он.

К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус 01

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