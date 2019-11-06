К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус

Об этом написал на своей странице в Facebook председатель энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня первый день, когда объемы угля на складах превышают прошлогодние. На складах ТЭС 1,99 млн тонн или 101,7% от прошлогодних", - написал он.

В начале сентября было накоплено только 50% от запасов угля на аналогичную дату прошлого года, отметил Герус.

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"К зиме готовы. Несмотря на желание некоторых "доброжелателей". Хочется, чтобы из достижений чиновников навсегда исчезло это "мы прошли зиму". Ну и чтобы исчезли шантажи накануне зимы", - добавил он.