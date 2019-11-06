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06.11.19 17:23

Amnesty International признала крымского активиста Мустафаева "узником совести"

Международная правозащитная организация Amnesty International признала фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева "узником совести". Организация также начала акцию срочной помощи.

Amnesty International признала крымского активиста Мустафаева "узником совести"

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По словам крымского адвоката Лили Гемеджи, включение Мустафаева в список "узников совести" поможет в его освобождении.

"Доказательства стороны обвинения будут подвергнуты анализу не только адвокатами, участвующими в деле, но и всем международным сообществом. Теперь при всех своих международных встречах и международных контактах мы можем передавать документы Amnesty International. Плюс это одна из форм реагирования на незаконные преследования. Я надеюсь, что этот статус позволит приблизить его освобождение, его воссоединение с его семьей и возвращение на путь правозащитной деятельности", - сообщила Гемеджи.

Amnesty International призвали активистов обращаться к генеральному прокурору Российской Федерации с призывом освободить Мустафаева.

"Правозащитник Сервер Мустафаев из оккупированного Россией Крыма находится под арестом с мая 2018 по ложным обвинениям, связанным с терроризмом. 12 сентября его перевели из Крыма в юго-запад России. Он ожидает дальнейшего перевода из Краснодара в Ростов-на-Дону, где Сервер предстанет перед военным судом. Он содержится в общей камере в четыре квадратных метра с ужасной санитарией, что приравнивается к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Сервера Мустафаева преследуют исключительно из-за его правозащитной активности", - говорится в сообщении организации.

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Напомним, 21 мая 2018 года в оккупированном Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и крымский татарин, мусульманин Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу "Хизб ут-Тахрир".

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