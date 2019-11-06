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06.11.19 17:22

Кабмин назначил новых руководителей Госгеонедр и Нацагентства по вопросам госслужбы

Сегодня, 6 ноября, Кабинет Министров Украины на своем заседании принял ряд кадровых решений.

Кабмин назначил новых руководителей Госгеонедр и Нацагентства по вопросам госслужбы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Кабмин назначил заместителем Министра юстиции Василика Виталия Валентиновича.

Также Правительство назначило (с 8 ноября) на должности победителей соответствующих конкурсов:

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Кроме того, Правительство согласовало назначение:

Правительство также временно назначило исполняющей обязанности государственного секретаря Министерства социальной политики Выдмиш Татьяну Андреевну.

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