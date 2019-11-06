Кабмин назначил новых руководителей Госгеонедр и Нацагентства по вопросам госслужбы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Кабмин назначил заместителем Министра юстиции Василика Виталия Валентиновича.
Также Правительство назначило (с 8 ноября) на должности победителей соответствующих конкурсов:
- Председателем Национального агентства по вопросам государственной службы - Стародубцева Александра Евгеньевича;
- Председателем Государственной службы геологии и недр - Опимаха Романа Евгеньевича.
Кроме того, Правительство согласовало назначение:
- Балабая Василия Николаевича, исполняющим обязанности генерального директора ГП "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь";
- Попова Александра Николаевича, исполняющим обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск";
- Нетака Бориса Борисовича, директором ГП "Днепровский электровозостроительный завод".
Правительство также временно назначило исполняющей обязанности государственного секретаря Министерства социальной политики Выдмиш Татьяну Андреевну.