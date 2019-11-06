Кабмин назначил новых руководителей Госгеонедр и Нацагентства по вопросам госслужбы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Кабмин назначил заместителем Министра юстиции Василика Виталия Валентиновича.

Также Правительство назначило (с 8 ноября) на должности победителей соответствующих конкурсов:

Председателем Национального агентства по вопросам государственной службы - Стародубцева Александра Евгеньевича;

Председателем Государственной службы геологии и недр - Опимаха Романа Евгеньевича.

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Кроме того, Правительство согласовало назначение:

Балабая Василия Николаевича, исполняющим обязанности генерального директора ГП "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь";

Попова Александра Николаевича, исполняющим обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск";

Нетака Бориса Борисовича, директором ГП "Днепровский электровозостроительный завод".

Правительство также временно назначило исполняющей обязанности государственного секретаря Министерства социальной политики Выдмиш Татьяну Андреевну.

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