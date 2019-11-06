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06.11.19 17:37

Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что не может оставлять совсем без внимания вопрос судьбы ПАО "Мотор Сич", поскольку это предприятие является стратегическим для страны.

Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Радио Свобода. 

"Все, что я знаю об этом, это тот тезис, о котором вы только что сказали. Я тоже об этом прочитал, причем прочитал ночью. Я ни с кем не встречался, ни с кем это не проговаривал. Но этот "личный вопрос" должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие. Я ничего пока что не могу добавить к этому", - сказал он  в среду в Харькове, комментируя информацию издания Wall Streer Journal, что частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента Трампа Эрик Принс якобы ведет переговоры о покупке завода, против продажи которого покупателям из Китая возражают США.

Газета утверждает, что администрация Трампа обратилась к г-ну Принсу и, по крайней мере, к одному потенциальному покупателю из частного сектора по поводу "Мотор Сичи", и 24-27 октября Принс посетил украинский завод, а также обсудил ситуацию в компании с украинскими официальными лицами. WSJ напомнила, что в конце сентября визит на "Мотор Сич" совершил также временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности в Украине Дональд Винтер.

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