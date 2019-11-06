"Не знал, что это настолько важная информация для общества", - директор ГБР Труба подтвердил, что существует график его поздравлений

Об этом он написал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Неожиданно, мой день рождения стал предметом новостей для некоторых центральных СМИ, обнародовавших "график поздравлений". Не знал, что это настолько важная информация для общества, но надеюсь, результаты уголовных производств ГБР журналисты будут освещать не менее тщательно", - написал Труба.

Он добавил, что взял отпуск на несколько дней. "Их я хочу провести с семьей и близкими людьми, которых, к сожалению, очень редко вижу", - уточнил директор ГБР.

"Буду уже "наглым" и пожелаю себе, чтобы в нашей стране было меньше преступности, а ГБР всегда была примером профессиональной работы", - подытожил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: В ГБР составили график поздравления директора Трубы с днем рождения. ДОКУМЕНТ

При этом Труба не подтвердил и не опроверг достоверность попавшего в СМИ графика его поздравлений подчиненными. Ранее стало известно, что среди отделов ведомства распространили документ, в котором расписано, в котором часу какой отдел должен прийти поздравлять Трубу с днем рождения.

Сегодня директору Государственного бюро расследований Роману Трубе исполнилось 45 лет.