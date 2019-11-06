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06.11.19 17:48

СБУ разоблачила масштабную схему оформления "евроблях" на границе с Румынией

Служба безопасности Украины разоблачила в Черновицкой области масштабную схему незаконного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Сообщается, что чиновник таможенного поста "Вадул-Сирет" вместе с сообщником организовали схему легализации иномарок, которые были на территории Украины в режиме "временного ввоза". Для этого они вносили к базам данных недостоверные сведения о выезде авто за пределы страны.

"Сделка позволяла водителям избежать штрафа в 170 тыс. гривен за нелегальное использование автомобилей иностранных владельцев. За услугу водители "евроблях" должны были выложить от 500 до 1000 евро. Для получения денег злоумышленники использовали в качестве посредников своих родственников и знакомых, в том числе бывших сотрудников правоохранительных и контролирующих органов", - сообщили в СБУ.

По данным СБУ, за месяц дельцы незаконно оформили 30 автомобилей, что нанесло государству ущерб на более чем 3 млн грн.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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