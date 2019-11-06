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06.11.19 17:48

Украинец Сировацкий, летом в Польше спасший людей после ДТП, получил польское гражданство

Водитель из Украины Андрей Сировацкий, который спас людей во время аварии возле Щецина этим летом, получил польское гражданство. Также гражданами Польши стали члены его семьи.

Украинец Сировацкий, летом в Польше спасший людей после ДТП, получил польское гражданство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

В июне 2019 года в Польше на трассе А6 возле Щецина водитель грузовика сбил 7 автомобилей. Шесть человек погибли. Водитель из Украины Сировацкий спасал людей из горящих машин.

По словам свидетелей, когда гражданин Украины увидел аварию, он выбежал из своего автомобиля с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим. По информации СМИ, украинец вытащил из автомобилей как минимум двух женщин и двух детей.

Глава Западно-Поморского воеводства Польши Ольгерд Геблевич 24 июня направил письмо президенту Республики Польша, в котором выразил свою поддержку усилиям Сировацкого по получению польского гражданства.

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Ранее Сировацкий получил из рук маршала воеводства благодарность за героическое поведение и профинансированный отдых на польском море.

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