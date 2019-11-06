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06.11.19 18:05

Министр энергетики РФ Новак назвал "абсурдным и подлежащим отмене" иск "Нафтогаза" против "Газпрома" на $12 млрд

Министр энергетики России Александр Новак считает исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на 12 миллиардов долларов "абсурдом".

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Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что те требования, которые заложены в иск, у меня другого слова нет - абсурд. Как и решение украинской антимонопольной службы, когда они насчитали 6,4 млрд долларов за якобы нарушение "Газпромом" антимонопольного законодательства при использовании газотранспортной инфраструктуры. Это решение сугубо политическое, конъюнктурное, внутриукраинское. Оно абсурдно и подлежит отмене", - заявил Новак.

Он также добавил, что рассмотрение дела после решения Стокгольмского арбитражного суда еще продолжается, и будет рассматриваться апелляция Газпрома.

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Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" направила в Стокгольмский арбитражный суд иск против российского "Газпрома" с требованием пересмотреть действующий тариф на транзит газа в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года

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