На 2020 год запланирована переаттестация сотрудников таможни, - Нефьодов

Об этом на брифинге сообщил глава ГТС Максим Нефедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Переаттестация новых таможенников запланирована на 2020 год. Цель - в 2020 году провести такую ​​переаттестацию, и тот, кто пройдет ее, то и заключит контракт и будет получать большие средства. Какие это будут средства, говорить это до принятия бюджета - безответственно", - сказал Нефедов .

"Мы не хотим просто взять и автоматически перевести почти 11 тыс. сотрудников ГФС по таможенному направления в новую Гостаможслужбу. Мы используем переаттестацию, чтобы выявить наиболее одиозных сотрудников, и, условно, сейчас я предполагаю, что будет около 500, которых бы мне не хотелось брать в новую структуру", - отметил руководитель ГТС.

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