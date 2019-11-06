Мы благодарим бизнесменов, которые выкупают у участников АТО малопривлекательные земельные участки, - львовские ветераны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке общественной организации "Львовский областной союз АТО и семей погибших".

В сообщении отмечается: "В Украине началась настоящая информационная война против участников российско-украинской войны. Нас хотят дискредитировать в "глазах" общества и выставить земельными мошенниками. Именно такое впечатление сложилось после публикации вчера, 5 ноября, провокационной новости изданием "Наши деньги. Львов ". Журналисты этого СМИ пишут, что "наши земли", в с. Стрелки на Львовщине (да, это не ошибка, оказывается, есть земли под садоводство, под строительство и земли под АТОвцев), переписал на себя один из украинских бизнесменов. Сенсация. Показательно, что эту "топ-новость" сразу распространили рейтинговые украинские издания ... а еще местное издание Zaxid.net, которое АТОвци Львовщины считают антиукраинским. Кто заказал и кому выгодна такая информационная кампания против участников войны с Россией для нас остается загадкой, однако хотим расставить точки над "і".

Мы, участники российско-украинской войны (АТО / ООС / УБД) утверждаем, что такие "информационные материалы" искажают и извращают факты для представления АТОвцев в негативном свете. Такие "новости" позорят нашу честь и достоинство. Каждый из нас прошел войну не для того, чтобы в тылу нас дискредитировали отдельные СМИ, которые отрабатывают политические заказы. Мы предупреждаем, что не допустим давления и пренебрежения к себе.

Во-первых, каждый гражданин Украины, не только АТОвец, имеет право на бесплатное получение и свободное распоряжение пятью земельными участками. Из-за российско-украинской войны, за выполненный долг перед Родиной, мы, защитники государства, получили внеочередное право на получение земли. Поэтому мы сделаем все, чтобы каждый из нас, кто вернулся живым после боевых действий, смог реализовать свое законное право, несмотря на любые провокации. Но, к сожалению, те земельные наделы, которые Мы самостоятельно ищем и прикладываем титанические усилия, чтобы их приватизировать, как правило, запущенные кустарником, малоплодородны и не пригодны для ведения сельского хозяйства. Поэтому мы искренне радуемся за каждого побратима, который сумел продать малопривлекательные земельные участки. Однако, проплаченным СМИ это не важно, они не пишут, что за вырученные средства мы кормим свои семьи, одеваем детей, покупаем лекарства и ремонтируем собственные дома. Им плевать, главное - гонорар, сенсация и провокационный заголовок.

Во-вторых, в Украине ежедневно продают и покупают земли - это новость? Или земли выделении участникам боевых действий имеют особый статус и их нельзя продавать, а нужно передавать от АТОвца к АТОвцу? Если нет, то мы не понимаем этого ажиотажа вокруг территории в с. Стрелки. Эти "мега крутые" несколько десятков га земли, на сегодня, совершенно не пригодны для ведения сельскохозяйственной деятельности. Для того, чтобы привести эти земли к должному, "плодородному", состоянию необходима дорогостоящая рекультивация. Средств на это у ветеранов, которые защищали Украину на передовой, нет. Использовать по-другому (строительство и т.п.) эти земли запрещено. Поэтому АТОвцам остается два варианта использования этих земель: оставить их зарастать кустарником, или продать. Поэтому мы искренне благодарим всех украинских бизнесменов, в том числе Игоря Кривецкого, которые готовы покупать у ветеранов войны малопривлекательные и не плодородные земли. У наших побратимов еще много таковой не ликвидной земли, а очередей за ней мы не видим. Где же Вы все, честные журналисты? Напишите своим инвесторам, возможно они также приобретут у нас земельные участки. Нам - реальная помощь, вам - сенсационная новость на сайт.

В-третьих, Мы сожалеем, что статус АТО используют для желтухи. Провокационные заголовки свидетельствуют о явной информационной атаке на участников войны с Россией. Нас, просто, нагло очерняют. Для этого не чураются использовать "джинсу". Очевидно, кто-то пытается столкнуть лбами общество и АТОвцев. Терпеть и закрывать глаза на это мы не будем.

Требования:

- Немедленно прекратить распространение "чернухи" против участников российско-украинской войны и убрать провокационные заголовки. Достаточно заглядывать своим защитникам в кошельке, считать их средства и земельные наделы.

- Разместить публикацию-опровежение, которая вернет утраченное в результате дезинформации уважение широких слоев населения к ветеранам российско-украинской войны.

В случае игнорирования наших требований предупреждаем, что оставляем за собой право на контр действия. Справились с натиском внешнего врага - победим и внутреннего".