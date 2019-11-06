До начала следующей недели будут зарегистрированы все 16 таможен новой ГТС, - Нефьодов

Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы надеемся, что до начала следующей недели будут зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы, а также лаборатория и кинологическая служба", - сказал Нефьодов.
Затем будут утверждаться сметы, штатное расписание и будет осуществляться перевод людей.
"После этого Кабмин возложит на Гостаможслужбу соответствующие полномочия, то есть ГФС прекратит работать, а ГТС начнет работать и администрировать платежи с юридической точки зрения", - пояснил чиновник.