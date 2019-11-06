Следователь обязан открыть производство, - Антикоррупционный суд объяснил свое решение по заявлению против Кличко. ДОКУМЕНТ

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС, 18 октября судья частично удовлетворил жалобу о бездействии руководителя главного подразделения детективов НАБУ.

"Судебное решение в этой части мотивировано тем, что обязанность следователя принять заявление о совершении уголовного преступления и в течение 24 часов внести по этому заявлению сведения в ЕРДР возникает независимо от обоснованности или необоснованности такого заявления, а также от того, подано это заявление с нарушением или соблюдением территориальной или предметной подследственности", - пояснили в ВАКС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со стороны Банковой попыток "свалить" Кличко больше не будет, - советник Кличко Бахматов

Согласно судебному решению, неназванный жалобщик обвиняет Кличко, двух заместителей председателя Киевской городской государственной администрации, заместителя директора по производственным вопросам коммунального предприятия "Киевреклама", начальника управления по вопросам рекламы исполнительного органа Киевского городского совета в ряде преступлений.

Речь идет о возможном злоупотреблении властью, принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, противодействии законной хозяйственной деятельности, невыполнении судебного решения, служебном подлоге, сокрытии преступления, содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности, государственной измене и препятствовании законной деятельности профессиональных союзов, политических партий и общественных организаций.

Кличко пока не комментировал открытие уголовного производства в отношении него.

Также читайте: Кличко уволил шестерых советников, работавших на общественных началах

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": НАБУ расследует возможную коррупцию при строительстве Шулявского моста, письмо о Кличко направили в НАПК. ДОКУМЕНТ