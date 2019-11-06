Вместо фискализации ФЛП нужно реформировать налоговую и снизить таможенную ставку, - Гмырин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин.

По словам эксперта по налогообложению, в Украине, за последние десять лет, каждое новое правительство делало свою "реформу", которая, как правило, преследовала на самом деле единственную цель: в процессе реорганизации расставить своих людей на финансовых потоках, все остальное не менялось.

"Даже последние "кардинальные" изменения, вроде ликвидации районных налоговых инспекций невозможно воспринимать как серьезные реформы. А если глубоко вникнуть в эти изменения, то становится понятным, что налоговиков на местах лишь стало немного меньше, при этом их функционал и полномочия отнюдь не изменились. Уменьшение штата работников по задумке "реформаторов" должно было бы снизить коррупцию. Логика железная: меньше людей – меньше им нужно взяток. На практике же это привело к тому, что и так медленная бюрократическая фискальная машина, стала еще медленнее: любую справку в налоговой стало получить труднее и дольше (подписания многих из них теперь нужно ждать в области). О сервисной функции ГНС уже и говорить не приходится", – отметил он.

Также Гмырин отметил, что текущая реформа налоговой милиции лишь очередная смена кадров и профанация, которая постоянно и происходила в украинской налоговой системе – за три месяца мы получили только скандалы, а не реальный возврат средств в бюджет.

"Страшно представить, сколько такими темпами обществу ждать настоящего реформирования налоговой. Зато за эти три месяца мы получили ряд мощных коррупционных скандалов, таких как обыски у советника председателя ГНС, связанных с конвертационными центрами (все же еще помнят как в сентябре советника председателя Налоговой службы Кригана обыскивали по делу незаконной конвертации), или обвинения об участии одиозных дельцов конвертационного бизнеса в формировании кадровой политики новой службы (назначения достаточно токсичных лиц на должности областных руководителей ГФС). Не заставили себя ждать и результаты такого руководства. Так, если ГНС рапортует об выполнении плана налоговых поступлений за 9 месяцев 2019 года, то по сообщению Счетной палаты за январь-сентябрь текущего года Государственный бюджет недополучил почти 80 млрд грн. Львиная часть из них, это акцизные сборы и налог на прибыль", – подчеркнул Гмырин.

Напомним, 19 октября вступил в силу Закон №128-IX об РРО и Закон №129-IX относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

В Киеве продолжаются митинги украинских предпринимателей, которые требуют отменить эти законы. По их мнению налоговые нововведения могут уничтожить малый и средний бизнес. В свою очередь народные депутаты, которые проголосовали за принятие законов, утверждают, что основная цель – исключительно детенизация крупного бизнеса.

23 апреля завершился конкурс на пост главы Государственной налоговой службы Украины. Его победителем стал заместитель министра финансов Сергей Верланов.