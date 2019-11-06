Волкер: Действия Луценко усилили скептическое отношение Трампа к Украине

Об этом стало известно из публикации закрытых свидетельств Волкера перед Конгрессом, обзор которых опубликовала "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Исходя из слов Волкера, у Трампа было глубоко укорененное негативное восприятие Украины, основанное на данных об украинской коррупции в прошлом, однако действия Юрия Луценко еще больше усилили это восприятие. Волкер считает, что именно Луценко был источником страхов Трампа, что "украинцы хотели его сбросить".

"Дипломат уточнил: он считает, что источником этих страхов является именно Юрий Луценко, который в начале 2019 года, еще занимая должность генпрокурора, провел в США информационную кампанию, во время которой атаковал посла Йованович и неожиданно признал, что Украина ... вмешивалась в американские выборы", - говорится в материале.

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На вопрос конгрессменов, имеет ли он основания полагать, что Трамп поверил обвинению Луценко, Волкер ответил утвердительно.

"Думаю, что да. Я знаю, что Джулиани поверил, и я также знаю, что Джулиани отчитывался президенту Трампу об этом", - сообщил дипломат.

Волкер убежден, что эта новая волна обвинений подкормили скептическое отношение Трампа в Украину, которое несколько угасло после 2017 года. Контактируя с Джулиани, который служил каналом донесения информации до Белого дома, Луценко генерировал неприятие Трампом Украины даже вопреки советам его команды, говорится в статье.

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