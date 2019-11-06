РФ перевела в оккупированный Крым уже 31,5 тысячи своих военных, - заявление МИД Украины в ООН

Такие данные озвучил в среду на брифинге "Демилитаризация, деоккупация и реинтеграция АР Крым и г. Севастополь (Украина): будущие вызовы" в штаб-квартире ООН заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня численность объединенной оперативной группировки Российской Федерации в оккупированном Крыму, по нашим данным, составляет 31,5 тыс. личного состава", - заявил украинский дипломат.

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Он привел статистику, что на территории временного оккупированного украинского полуострова находятся 40 российских танков, 583 единицы бронированной техники, 162 единицы тяжелых артиллерийских установок, 122 боевых самолета, 62 вертолета, 12 систем залпового огня. Кроме того, в регионе действуют 34 российских военных корабля и семь подводных лодок.

Представитель украинского МИД подчеркнул, что милитаризация Крыма со стороны страны-оккупанта увеличилась в разы за последние годы, и это происходило спланировано и последовательно. В то же время, по его словам, Россия не собирается останавливаться на этом. "Ожидается, что численность российских войск и вооружения увеличится в 1,5 раза к концу 2025 года", - отметил замминистра.

Особое внимание он уделил проблеме восстановления государством-оккупантом ядерной инфраструктуры в Крыму и развертывания средств и систем, способных переносить ядерное оружие, что нарушает заявленный ранее Украиной ее безъядерный статус.

"Мы получили много сигналов о переводе морских средств доставки ядерного оружия из основной части России на территорию оккупированного Крыма, а также в районе Севастополя была расконсервирована соответствующая инфраструктура для хранения таких средств", - отметил Божок.

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Заместитель министра иностранных дел Украины подчеркнул, что игнорирование этой проблемы может иметь далеко идущие негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровне. В то же время, по его словам, милитаризация существенно влияет на экологию оккупированного полуострова, а также прилегающие морские территории.

В связи с этим он проинформировал о намерении Украины внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" и призвал страны-члены ООН поддержать этот документ. Главная цель проекта - принуждение РФ вывести все войска из Крыма и завершить временную оккупацию полуострова.