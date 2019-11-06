Украина и ЕС договорились об усилении сотрудничества в борьбе с дезинформацией, - Кулеба

Об этом вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил по итогам встречи с европейцами 6 ноября во Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Во время встречи обсуждались форматы привлечения Украины к деятельности Рабочей группы по вопросам дезинформации Генерального директората Еврокомиссии по коммуникациям, а также углубление сотрудничества с Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних дел.

"В ближайшее время мы подготовим и проведем встречу представителей ЕС и Украины на высоком уровне, чтобы вместе обсудить вопросы противодействия дезинформации и повышения устойчивости к информационным воздействиям", - заявил Кулеба.

Украина заинтересована в создании постоянного механизма обмена информацией и лучшими практиками между украинскими и европейскими специалистами в сфере противодействия дезинформации, стратегическим коммуникациям и кибербезопасности. Цель - усилить способность украинских учреждений противостоять гибридным атакам России.

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Также участники обсудили пути коммуникации евроинтеграции в Украине, в частности преимуществ, которые обеспечивает Соглашение об ассоциации с фокусом на восточных и южных регионах. Вице-премьер-министр подчеркнул важность масштабной информационной работы в контексте реинтеграции временно оккупированных территорий. По его словам, Украина рассчитывает на продолжение и расширение Евросоюзом его целевых информационных кампаний в Украине.

Кулеба также отметил, что Украина заинтересована в присоединении к Системе быстрого оповещения ЕС, которая создается для оперативного реагирования на кампании по дезинформации.

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