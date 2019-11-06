"Іди нахер отсюда", - Ляшко и Герус подрались в аэропорту Борисполь. ВИДЕО

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в полиции.

По информации источника, вечером 6 ноября поступила информация, что на территории Международного аэропорта "Борисполь" между бывшим депутатом О. Ляшко и народным депутатом Украины А. Герусом возникла конфликтная ситуация с рукоприкладством.

Инцидент произошел в помещении зала приема международных делегаций.

Полиция проводит проверку.

Андрей Герус в Фейсбуке написал: "Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает "немонополиста" и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес.

Конечно, претензия Ляшко, это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле Роттердам +, что сопровождалось ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивало. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист".

Все нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться.

Поскольку считаю Ляшко наиболее продажным (экс) политиком, то - это хороший индикатор, что и как делать дальше.

А у немонополиста, похоже, там уже совсем крыша поехала, если дошли до дна)".

Сам Олег Ляшко в фейсбуке написал: "Сегодня случайно увидел в ЗОДе "слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако, проблема от того никуда не делась - из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта измена должна быть расследована и наказана!