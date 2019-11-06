Пусть проверяют, - Кличко о судебном решении, обязывающем НАБУ начать уголовное производство против мэра Киева

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политика.

"Этой "новости" уже почти три недели. И сейчас так называемые "друзья" разгоняют ее уже не первой волной в информационном поле. Неназванный жалобщик - физическое лицо - обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство", - отметил Виталий Кличко.

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"Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют!", - подчеркнул мэр Киева.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 6 ноября Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении киевского городского головы Виталия Кличко.