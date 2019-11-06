На начало ноября более 19 тысяч крымчан призваны в ряды ВС РФ, - правозащитник Седов

Об этом в Укринформе заявил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов во время круглого стола "Российское военное присутствие в Украине и его влияние на ситуацию с правами человека", передает Цензор.НЕТ.

"Крым, согласно докладу прокурора Международного уголовного суда, - оккупированная территория, и все действия российских властей на оккупированной территории подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. То есть они рассматриваются с точки зрения Женевской конвенции и Римского статута. И именно российские военные виноваты в том, что в Крыму проводится незаконный призыв. Сейчас проходит уже десятая призывная кампания в Крыму, и на начало ноября более 19 тысяч жителей Крыма были призваны в ряды ВС РФ. Это делается военкоматами, которые подчинены Министерству обороны РФ, Генштабу ВС РФ, то есть это военное преступление", - заявил Седов.

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Напомним, согласно информации международной организации Human Rights Watch, с 2016 года российские власти отправляют призывников из Крыма служить на военные базы, расположенные в России. В частности, около 85% жителей оккупированного Россией Крыма, призванных на военную службу весной 2019 года, были отправлены на военные базы Российской Федерации.