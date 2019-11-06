Пассажиропоток на админгранице с оккупированным Крымом в октябре снизился на 40%

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.

По сравнению с сентябрем количество пересечений гражданского населения уменьшилась на 40,56%, количество пересечений транспортных средств уменьшилось на 32,15%.

КПВВ "Чонгар" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 48 074 человек и 8 958 единиц транспортных средств, в обратном направлении 44 686 человек и 8 480 единиц транспортных средств;

КПВВ "Каланчак" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 35 019 человек и 0 единиц транспортных средств, в обратном направлении 32 727 человек и 0 единиц транспортных средств;

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КПВВ "Чаплинка" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 16 454 человек и 5 815 единиц транспортных средств; в обратном направлении 15 244 человек и 5 427 единиц транспортных средств.