Еврокомиссия назвала 8 ноября датой технических переговоров по транзиту газа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ответе на письменный запрос Укринформа сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анка Падурару (Anca Păduraru).

"Информирую вас, что трехсторонние технические переговоры состоятся 8 ноября", - говорится в электронном письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ планирует продолжить транзит газа через Украину, но Киев не стремится договориться по этому вопросу, - Песков

Как сообщалось ранее, по итогам трехсторонних политических консультаций относительно транзита российского газа через Украину на европейский рынок, состоявшихся в Брюсселе 28 октября, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель отметил, что главным приоритетом украинской стороны остается обеспечение стабильности поставок газа на европейский рынок.

Тогда украинский чиновник подчеркнул, что украинская сторона выступает за интенсификацию переговоров, и готова заниматься конкретными техническими и политическими вопросами как можно быстрее как на экспертном, так и на политическом уровне.

Контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года. Украинская сторона при поддержке Еврокомиссии предлагает заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам сроком на 10 лет и с определением объемов газа, достаточных для эффективной работы ГТС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова к прекращению транзита газа из России, - Оржель