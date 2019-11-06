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06.11.19 22:08

Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции по Крыму, - МИД

6 ноября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок выступил с брифингом, на котором проинформировал о намерении украинской стороны внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь, Украина , а также частей Черного и Азовского морей ".

Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции по Крыму, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Главной целью проекта является заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию, подчеркнул дипломат.

Божок проинформировал делегации стран-членов ООН о текущей ситуации в оккупированном Крыму в контексте прогрессирующей милитаризации Российской Федерацией полуострова и прилегающих морских территорий.

Особое внимание было уделено проблеме восстановления государством-оккупантом ядерной инфраструктуры в Крыму и развертывания средств и систем, способных переносить ядерное оружие, что нарушает заявленный ранее Украиной безъядерный статус. Отмечено, что игнорирование данной проблемы может иметь далеко идущие негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровне.

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Отдельное внимание в презентации было уделено крайне негативным экологическим последствиям милитаризации Крыма и прилегающих морских территорий.

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