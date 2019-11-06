Экс-посол США в Украине Йованович будет свидетельствовать на открытых слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу комитета Палаты представителей США по разведке.

"Сегодня председатель Адам Шифф (глава комитета. - Ред.) объявил о том, что в среду, 13 ноября, и в пятницу, 15 ноября, комитет по разведке проведет первые открытые слушания в рамках расследования, цель которого - определить, объявлять ли импичмент президенту Дональду Трампу", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что 13 ноября заслушают показания временного поверенного в делах США в Украине Билла Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента. 15 ноября свидетельствовать экс-посол США в Украине Мэри Йованович.

До этого все слушания проводились в Палате представителей за закрытыми дверями.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.