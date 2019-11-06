Таможня в 2020 году запускает проект развития инфраструктуры 16 пунктов пропуска, - Нефьодов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В частности, представлен проект, в котором определены 16 пунктов пропуска, в которых будет осуществляться капитальный ремонт в течение 2020 года. Это пункты пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Краковец", "Рава-Русская", "Шегини", "Ужгород", "Чоп", "Лужанская", "Порубное", "Красноильск", "Дьяковцы", "Могилев-Подольский", "Кучурган", "Рени", "Бачевск", "Новые Яриловичи".

По словам главы таможенной службы, в свое время Государственная фискальная служба традиционно не в состоянии была эффективно использовать средства, которые выделялись в Государственном бюджете. Их не использовали ни на строительство, ни на сканеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Показуха нас не впечатлила. Контрабанда не прекращается, - Гончарук после визита в Черновцы пообещал сменить руководство таможен в областях

"Как бы это банально не звучало, но в инфраструктуру надо инвестировать. Для нашей команды очень важно научиться работать качественно. К концу следующего года во многих городах мы увидим большую разницу в реальном уменьшении сроков прохождения границы, а также в создании лучших условий по безопасности для того, чтобы к нам не попадала контрабанда и чтобы от нас не вывозили сигареты, янтарь и другие культурные ценности", - отметил Нефьодов.

До конца 2020 года 12 приоритетных пунктов пропуска по плану должны быть уже завершены, 2 пункта до конца 2021 и еще 2 - до конца 2022 года.

Читайте также: Таможенную службу нужно создавать с нуля: все, что можно было развалить, было развалено, - Нефьодов