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06.11.19 23:41

"Сегодня никто не говорит, что разведение войск - это измена", - комитет ВР по нацбезопасности посетил Золотое. ВИДЕО

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны посетил Золотое, где проходит активная фаза разведения войск.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Слуги народа".

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Сообщается, что депутаты встретились с командованием, проинспектировали боеготовность украинских военных, а также пообщались с местными жителями.

"Эти люди не просят идеальных дорог или крупных магазинов. Они хотят лишь одного - мира", - отмечается в сообщении.

По словам главы комитета Александра Завитневича, жители ждут открытия КПВВ. "Уже сегодня никто не говорит, что разведение войск - это зрада. Никакой измены нет, разведение произошло, а местные жители очень довольны", - подчеркнул он.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

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