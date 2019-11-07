Минимальная потребность в расходах покрывается на 50%, - судебные органы просят власти пересмотреть проект госбюджета-2020

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной судебной администрации (ГСА).
Руководители судов, других органов и учреждений в системе правосудия обратились с общими письмами к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, министру финансов Оксане Маркаровой, председателю Комитета ВР по вопросам правовой политики Ирине Венедиктовой, председателю Комитета ВР по вопросам бюджета Юрию Аристову о критической ситуации, которая сложится в системе правосудия Украины вследствие принятия Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (регистрационный № 2000) в предложенной Кабинетом министров Украины редакции.
Так, Министерством финансов Украины для формирования проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" доведен ГСА Украины предельный объем расходов общего фонда государственного бюджета в сумме 11 622 144,8 тыс. грн и специального фонда в 3000000 тыс. грн, всего - 14 622 144,8 тыс. гривен.
Прирост к бюджетных показателей 2019 года составляет 509 879,3 тыс. грн или 3,6% (плановый уровень инфляции потребительских цен на 2020 год составляет 6%).
"Указанные показатели не учитывают ряд существенных факторов, требующих существенных дополнительных объемов бюджетных назначений по сравнению с Государственным бюджетом Украины на 2019 год. Среди них:
- начало работы по замещению вакантных должностей судей;
- увеличение размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и увеличение количества прожиточных минимумов для расчета судейского вознаграждения;
- начала Службой судебной охраны своей деятельности;
- создание Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы;
- увеличение стоимости отправки почтовой корреспонденции.
Минимальная потребность в расходах с учетом указанных и целого ряда других факторов, связанных с необходимостью достижения эффективных результативных показателей работы судебной системы в соответствии с международными стандартами составляет 29137310,3 тыс. гривен. Соответственно уровень удовлетворения потребности предельными объемами расходов составляет всего 50,2% (меньше всего за период с 2011 года, в 2017 году этот показатель составлял 79,1%, в 2018-м - 77,9%, в 2019 - 69,5%).
Неудовлетворенной остается потребность в объеме 14 515 165,5 тыс. грн, в том числе по следующим направлениям:
- расходы потребления - 12 070 687,8 тыс. грн;
- расходы развития - 2444 477,7 тыс. грн.
Руководители органов в системе правосудия просят руководителей высших государственных органов способствовать принятию необходимых мер для надлежащего финансового обеспечения органов судебной власти в соответствии со статьей 130 Конституции Украины", - говорится в сообщении.