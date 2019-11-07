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07.11.19 02:23

Фильм о Донбассе "Атлантида" получил приз на международном кинофестивале в Токио

Украинский фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича получил специальный приз от жюри на Токийском международном кинофестивале.

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Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Васянович не был на церемонии, но прислал сообщение, в котором указал, что для него большая честь получить награду от страны, которая "пережила войну и понимает боль".

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От имени режиссера награду забрал актер фильма Андрей Рымарук.

В фильме "Атлантида" события разворачиваются на Донбассе, который вернулся под контроль Украины.

Валентин Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Ранее он работал оператором и снимал фильм "Племя" Мирослава Слабошпицкого.

Напомним, в сентябре 2019 года фильм "Атлантида" Васяновича назвали лучшим в программе Венецианского кинофестиваля "Горизонты".

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