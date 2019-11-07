Brexit - крупнейшая внешнеполитическая ошибка в послевоенной истории, - экс-спикер парламента Британии Берков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Brexit является крупнейшей внешнеполитической ошибкой в послевоенной истории. Это моя откровенная мысль", - заявил Берков в среду, 6 ноября, за несколько дней после сложения полномочий спикера Палаты общин.

По его словам, Brexit повлияет негативно на внешнеполитическое восприятие Великобритании.

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"Я больше не спикер, поэтому могу уже не быть независимым", - сказал Берков.

Напомним, 17 октября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза.

19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.

24 октября лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца.

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28 октября Европейский союз согласился отложить Brexit до 31 января следующего года. Борис Джонсон настаивал на выходе Британии из ЕС 31 октября, даже если Лондону и Брюсселю не удастся заключить соглашение, однако парламентарии такую ​​возможность заблокировали.