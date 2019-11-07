Brexit - крупнейшая внешнеполитическая ошибка в послевоенной истории, - экс-спикер парламента Британии Берков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Brexit является крупнейшей внешнеполитической ошибкой в послевоенной истории. Это моя откровенная мысль", - заявил Берков в среду, 6 ноября, за несколько дней после сложения полномочий спикера Палаты общин.
По его словам, Brexit повлияет негативно на внешнеполитическое восприятие Великобритании.
"Я больше не спикер, поэтому могу уже не быть независимым", - сказал Берков.
Напомним, 17 октября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза.
19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.
24 октября лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца.
28 октября Европейский союз согласился отложить Brexit до 31 января следующего года. Борис Джонсон настаивал на выходе Британии из ЕС 31 октября, даже если Лондону и Брюсселю не удастся заключить соглашение, однако парламентарии такую возможность заблокировали.