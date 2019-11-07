Создать одинаковые правила игры для бизнеса - вызов для меня, - Гончарук

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Моя работа как премьер-министра - гарантировать защиту и безопасность инвестиций. Создать действительно честные и прозрачные условия для бизнеса, одинаковые правила игры для всех - вызов для меня и моей команды. Мы уже меняем систему! Мы первые представили проект бюджета на следующий год, в котором не заложили повышение налогов. Пополнять бюджет будем не за счет искусственного наращивания налогов, а благодаря системным инвестициям - как украинским, так и международным", - отметил он.

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Премьер сообщил, что первым решением в этом направлении была ликвидация коррумпированного Управления защиты экономики.

"Мы уволили большинство коррумпированных руководителей госучреждений. Мы начинаем масштабную приватизацию государственных предприятий - в проекте Бюджета-2020 на это заложено около 12 млрд грн только в этом году. Приватизация позволит вдохнуть жизнь в неработающие и убыточные объекты, привлечь инвестиции и создать рабочие места для людей. Работы много! Продолжаем долбить эту скалу вместе", - написал он.