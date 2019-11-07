"Ошибка должна быть исправлена!" - украинское посольство в США призвало The New York Times поправить опубликованную карту Украины без Крыма

Об этом сообщает пресс-служба украинского диппредставительства в США, передает Цензор.НЕТ.

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыму на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде. Американское издание снова использовало карту с четким нарушения международно признанного границы Украины в одной из своих последних статей - "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan", - говорится в сообщении.

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В посольстве "рассчитывают на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду".

"Правда - в том, что Крым - это Украина! Ошибка должна быть исправлена!", - резюмировали в дипведомстве.



