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07.11.19 09:10

Кабмин привлечет полумиллиардный кредит на строительство двух дорог, - Криклий

Кабинет министров Украины планирует привлечь полумиллиардный кредит сроком на 15 лет для ремонта объездной дороги Львова и трассы Киев - Одесса, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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"Для восстановления украинских дорог необходимо привлекать дополнительные дешевые ресурсы", - написал он в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Криклия, 6 ноября правительство приняло решение о привлечении кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере EUR450 млн на строительство объездной дороги Львова и капитальный ремонт участков международной автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса (в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях).

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"Кредит на 15 лет с базой и процентной ставкой 6 месяцев EURIBOR + 100 bps", - уточнил министр.

Кабмин привлечет полумиллиардный кредит на строительство двух дорог, - Криклий 01
Кабмин привлечет полумиллиардный кредит на строительство двух дорог, - Криклий 02

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