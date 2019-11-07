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07.11.19 10:25

Российские пограничники закрыли пункт пропуска "Армянск" на админгранице с Крымом

Пограничное управление ФСБ России в оккупированном Крыму сообщает о временном закрытии своего пункта пропуска "Армянск".

армянск

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода".

Как пишут местные СМИ со ссылкой на российскую спецслужбу, закрытие пункта пропуска связано с "ограничениями" украинских пограничников на админгранице. Сообщается, что автомобильные пункты пропуска работают в штатном режиме.

По данным российских пограничников, за предыдущие сутки админграницу в пункте пропуска "Армянск" пересекли около 2,4 тысячи граждан.

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Ранее в Госпогранслужбе Украины предупредили, что на админгранице Крыма с Херсонской областью, в пункте пропуска "Каланчак", 7 ноября с 8:00 прекращают пропуск граждан.

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