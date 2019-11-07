В Киеве закрыли станции метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" из-за сообщения о минировании

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

Сообщается, что проводится проверка.

Станции "Золотые ворота" и "Красный хутор" расположены на Сырецко-Печерской (М3, "зеленой") линии подземки, "Академгородок" – на Святошино-Броварской (М1, "красной") линии. Станция "Золотые ворота" расположена в центре города и является пересадочной с линии М3 на М1, "Красный хутор" и "Академгородок" – конечные станции, расположенные на окраинах города.

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