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07.11.19 10:39

Полиция ищет взрывчатку на трех станциях метро в Харькове

В четверг утром, 7 ноября, в Харькове поступило сообщение о минировании трех станций метро.

харьков,метро

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о закладке взрывчатки на станциях "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет" поступило в полицию 7 ноября", - сказано в сообщении.

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На местах работают следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Обзор мест событий продолжается.

Как сообщалось ранее, сегодня утром, 7 ноября, были закрыты столичные станции метрополитена "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" после полученного анонимного сообщения о минировании.

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